Wie jonger is dan 30 krijgt in het Verenigd Koninkrijk ander coronavaccin dan AstraZeneca: “Grootste voorzichtigheid”

De inwoners van het Verenigd Koninkrijk tussen 18 en 29 jaar oud krijgen waar mogelijk een andere coronaprik dan het AstraZeneca-vaccin. Dat hebben de Britse medicijnenregulator MHRA en het Britse vaccinatiecomité JCVI woensdag aangekondigd op een persconferentie.

Een onderzoek van het MHRA telde eind maart al 79 gevallen van zeldzame bloedstolsels (trombose) na een prik met het vaccin van Oxford/AstraZeneca. Het gaat om 51 vrouwen en 28 mannen, tussen 18 en 79 jaar oud. Van die 79 mensen zijn al 19 mensen overleden. Dat bewijst nog niet dat het AstraZeneca-vaccin de bloedstollingen veroorzaakt, stelt de medicijnenregulator, maar een verband wordt steeds waarschijnlijker. Meer onderzoek naar de bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin is echter noodzakelijk.

Toch heeft het vaccinatiecomité JCVI beslist dat mensen van 18 tot 29 jaar oud een alternatief vaccin moeten aangeboden krijgen waar mogelijk, zoals Pfizer/BioNTech of Moderna. Wie al een eerste prik met het AstraZeneca-vaccin kreeg, moet ook een tweede prik met hetzelfde vaccin krijgen. Alleen de mensen bij wie de zeldzame bloedstolsels werden vastgesteld, mogen afzien van het vaccin. Zwangere vrouwen en patiënten met een geschiedenis van bloedstolsels raadplegen best een arts, die hen kan helpen om de voordelen van het vaccin tegen de mogelijke risico’s af te wegen.

Grootste voorzichtigheid

De koerswijziging zal de uitrol van de vaccinatiecampagne niet beïnvloeden, klonk het op de persconferentie. “We adviseren niet om de vaccinatie van om het even welk individu in om het even welke leeftijdsgroep stop te zetten”, zei professor Wei Shen, voorzitter van JCVI. Het advies om het AstraZeneca-vaccin in te ruilen voor een ander vaccin bij de vaccinatie van jongere mensen komt eerder uit de grootste voorzichtigheid dan uit ernstige veiligheidsoverwegingen, stelde hij. Dr. June Raine, hoofd van het MHRA benadrukte dat het risico bijzonder klein is en dat de voordelen van vaccinatie tegen het coronavirus nog altijd zwaarder doorwegen.

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) besloot donderdag dat de combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) een uiterst zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin is. Het EMA raadde echter niet aan om het vaccin voor te behouden voor bepaalde leeftijdsgroepen. “In het algemeen zijn de voordelen van het vaccin tegen COVID-19 groter dan het risico op bijwerkingen”, klonk het.