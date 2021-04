In heel Europa 222 gevallen van trombose na AstraZeneca-vaccin vastgesteld, één Belg overleed

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft woensdag geconcludeerd dat ongewone bloedstolsels met en laag aantal bloedplaatjes een zeer zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin kan zijn. In totaal gaat het om 222 gevallen in heel Europa, onder hen is één Belg met overlijden als gevolg.

Het PRAC heeft uitvoerig onderzocht of er een samenhang is van de toediening van het vaccin tegen van AstraZeneca met bijwerkingen als bloedklonters in de hersenen en in de buik, gecombineerd met een laag aantal bloedplaatjes of bloedingen. Op een totaal van 34 miljoen vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca hebben zich volgens de beschikbare informatie 169 tromboses in de hersenen en 53 zogenaamde diepveneuze tromboses voorgedaan, waarvan minstens 18 met dodelijke afloop. Eén van de overledenen was een Belg.

Over de identiteit van de landgenoot is niets bekend. Volgens het Geneesmiddelenagentschap (FAGG) ging het om een geval van een splanchnische veneuze trombose met een laag aantal bloedplaatjes, met overlijden als gevolg. Na uitvoerig onderzoek bleek er wel sprake van onderliggende aandoeningen die het overlijden kunnen verklaren. In ons land werden er tot nu toe geen meldingen van de - meer voorkomende - cerebrale veneuze sinustrombose ontvangen.

