Wat nu voor wie nog een tweede AstraZeneca-prik moet krijgen?

België dient het AstraZeneca-vaccin tegen COVID-19 de komende vier weken enkel nog toe aan mensen van 56 jaar en ouder. Maar wat met jongere mensen die al een eerste dosis hebben gekregen? “Het kan zijn dat we uit voorzorg een ander vaccin zullen geven”, aldus vaccinoloog Pierre Van Damme in VTM NIEUWS.

Van Damme benadrukt dat het nog te vroeg is om grote uitspraken te doen over de gevolgen van de opschorting op de vaccinatiecampagne. “Op korte termijn zal dit niet veel veranderen, omdat we nu nog volop bezig zijn met de vaccinatie van 65-plussers,” klinkt het. “Als de opschorting na vier weken verlengd wordt, gaat zich dat vertalen in twee tot drie weken uitstel eer de vaccinatie van de volgende leeftijdsgroep zal kunnen starten.”

De beslissing tot opschorting komt er na onderzoek van het risicobeoordelingscomité (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA. Dat concludeert dat de combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes een bijwerking kan zijn van het AstraZeneca-vaccin, zij het een zeer zeldzame. Volgens Van Damme moeten we nu afwachten of er ook bloedklonters ontstaan bij mensen die al een tweede dosis van AstraZeneca hebben ontvangen. Daarvoor wordt met argusogen gekeken naar het Verenigd Koninkrijk, waar al veel mensen volledig zijn gevaccineerd met AstraZeneca.

Switch maken?

Maar wat voor mensen onder de 56 jaar die in ons land al een prik met het AstraZeneca-vaccin hebben ontvangen? Kunnen zij binnen een maand een tweede dosis krijgen? “Het kan zijn dat de cijfers tegen dan aangetoond hebben dat er enkel bij de eerste prik sprake is van een klein risico”, aldus Van Damme. “Het kan ook zijn dat we heel voorzichtig blijven en uit voorzorg een ander vaccin geven. Duitsland heeft die switch nu al gemaakt en daar gaan we dan ook uit leren. Het zijn ervaringen die lidstaten met elkaar zullen delen.”

Van Damme benadrukt dat AstraZeneca een veilig vaccin is en blijft. “De baten zijn nog altijd groter dan die enkele kleine risico’s. Dit vaccin is een van de elementen om de pandemie onder controle te krijgen”, besluit hij.