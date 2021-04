Aleksandar Vukotic riskeert drie speeldagen schorsing na rode kaart, Waasland-Beveren gaat in beroep

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft woensdag drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en 2.500 euro boete gevorderd als minnelijke schikking tegen Aleksandar Vukotic. De verdediger van rode lantaarn Waasland-Beveren loopt daardoor gevaar de slotfase van de reguliere competitie te missen door schorsing. De Waaslanders gingen wel in beroep tegen het voorstel.

Halverwege de eerste helft van de inhaalwedstrijd tegen STVV (2-4 nederlaag) ging bij de Serviër even het licht uit. Na een duel met Christian Brüls sloeg Vukotic met de arm in het gezicht van de STVV-middenvelder. De VAR kwam tussen, waarna Waasland-Beveren de match zonder de verdediger moest volmaken.

Als het van het Bondsparket afhangt, mist Vukotic ook speeldagen 33 en 34 van de Jupiler Pro League. “Zo’n slag heeft niets met voetbal te maken. Een speler moet zich te allen tijde kunnen beheersen, zelfs al zou hij geprovoceerd geweest zijn door zijn tegenstrever. De bal was niet bespeelbaar en de slag was dus zonder enige twijfel intentioneel. De slag werd bovendien toegediend met een zekere kracht”, klinkt het woensdag in de bondsactie.

Waasland-Beveren gaat in beroep tegen het voorstel in een poging hem alsnog te recupereren voor de belangrijke wedstrijden tegen KV Kortrijk (11/04) en OHL (18/04). De Waaslanders moeten beide duels nog winnen om hun kansen op het behoud gaaf te houden. Als de minnelijke schikking geweigerd wordt, verschijnt Vukotic vrijdag voor het Disciplinair Comité. Eventueel beroep wordt pas volgende week behandeld.