De topkorfballer die iedereen het nakijken gaf in ‘De container cup’, maar geen cent verdient met zijn sport

Het is basketbal voor jeanetten, ze gooien de bal zo raar in een rieten mandje en het is enkel populair in België en Nederland. Wie korfbal speelt, moet dit soort grapjes al jaren aanhoren. Tot Jarni Amorgaste dinsdagavond in ‘De container cup’ de sport op de kaart zette en alle lachers lik op stuk gaf. “Dat mandje is al jaren van kunststof, toch blijven ze lachen.”