De kalief blijkt een verrader: hoe IS-leider zijn medestrijders aan de galg praatte

Al twee jaar wordt koortsachtig gezocht naar Sa’id Abd al-Rahman al-Mawla. Tien miljoen dollar hebben de Verenigde Staten veil voor de gouden tip die hen op het spoor van de leider van IS zet. Tot nu toe lijkt de man even onzichtbaar als ongrijpbaar. Daarom wordt nu gekozen voor een nieuwe tactiek: verdeeldheid zaaien in de rangen van IS en de strijders opzetten tegen hun eigen baas. Door verhoren van de kalief vrij te geven waarin hij een schat aan informatie cadeau deed aan de Amerikaanse militairen. Door zijn hulp konden eerder verschillende leiders en meer dan tachtig strijders uitgeschakeld worden.