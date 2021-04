Van de bijtende hond tot het vlaggetje: Erdogan niet de eerste die zijn bezoek te kijken zet met slinkse truc

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had zijn hoog bezoek uit Europa goed liggen. Door gewoon een stoel minder klaar te zetten, bracht hij commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Europees president Charles Michel in verlegenheid. Met een oude truc uit het diplomatenhandboek dan nog. Allemaal omdat de Europese delegatie haar huiswerk niet op orde had.