“Goede huisvader” vervangen in Burgerlijk Wetboek voor genderneutrale “voorzichtig en redelijk persoon”

In het gemoderniseerde Burgerlijk Wetboek, waarover de Kamer zich momenteel buigt, wordt de notie “goede huisvader” vervangen door “voorzichtig en redelijk persoon”.

Het begrip “goede huisvader” is alomtegenwoordig in het Belgisch burgerlijk recht. Het is een juridisch principe dat gebruikt wordt om te beoordelen of iemand een fout maakte door te vergelijken met het verwachte gedrag van een rationeel en verantwoordelijk persoon in die situatie.

Tijdens de vorige legislatuur werd onder impuls van toenmalig minister van Justitie Koen Geens (CD&V) beslist om het burgerlijk recht te moderniseren. En dus wordt “goede huisvader” vervangen door het genderneutrale en modernere “voorzichtig en redelijk persoon”. “Inhoudelijk zal dat niets veranderen”, zegt professor Bernard Dubuisson, lid van de expertencommissie die Geens aanstelde, in Le Soir. “Het is een symbolische kwestie, maar de hervormingswerken waren de kans om dit te corrigeren.”