Tot 490.000 euro per week: Kevin De Bruyne wordt de best betaalde voetballer in de Premier League

Foto: Pool via REUTERS

Tot 490.000 euro bruto per week of een kleine 25 miljoen euro bruto per jaar. Dat zou Kevin De Bruyne volgens insiders gaan verdienen bij Manchester City.

LEES OOK.100 miljoen euro in vier jaar tijd: hoe Kevin De Bruyne eigenhandig de bestbetaalde speler van Engeland werd

De Belgische spelmaker zou de best betaalde voetballer van de Premier League op dit moment worden. Hij krijgt alleszins meer dan David De Gea, die met een bedrag van om en bij de 440.000 euro per week tot de beste verdieners van Manchester United wordt gerekend.

De best betaalde voetballer ter wereld is Kevin De Bruyne niet. Lionel Messi zou bijna 600.000 euro per week verdienen. Mits een rist premies komt het loon van de Argentijnse ster bij Barcelona zelfs nog een stuk hoger uit. Ook Cristiano Ronaldo (Juventus) en het PSG-duo Neymar en Kylian Mbappé zijn betere verdieners dan “KDB”.