Amateurclub Mandel United trekt aan de mouw van KV Oostende-speler Brecht Capon

Mandel United, de West-Vlaamse fusieclub die in 1ste Amateur speelt, gaat in zee met de Franse investeringsgroep Strive. Het doel is promotie naar het profvoetbal in 1B en daarvoor is ervaring nodig.

Daarom trekt Mandel fel aan de mouw van Brecht Capon (32) van KV Oostende. De flankspeler/verdediger, die eerder ook voor Kortrijk en Club uitkwam, is straks einde contract en kan transfervrij vertrekken. Oostende claimt wel dat het Capon graag wil houden en bereidt een contractvoorstel van één jaar voor. Of dat zal volstaan, is afwachten. Capon is de laatste weken wel bij de beteren bij Oostende.