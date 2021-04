De man die vrouwenvoetbal sexy maakte: wie is Ives Serneels, al 10 jaar bondscoach (en manusje-van-alles) bij de Red Flames?

Jean-Marie Dedecker destijds in het judo, Philip Mestdagh bij de Belgian Cats en ook de Red Flames hebben met Ives Serneels (48) een manusje-van-alles als bondscoach. Al tien jaar and counting staat Serneels met zijn contract van onbepaalde duur aan het roer van onze nationale vrouwenvoetbalploeg. Maar vergis u niet: terwijl de coach hetzelfde blijft, is er achter de schermen onder zijn impuls niks hetzelfde gebleven.