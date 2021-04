Brexit leidt tot omzetdaling van gemiddeld 6 procent bij Vlaamse bedrijven

Vlaamse bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk, noteren sinds de brexit al een omzetdaling van gemiddeld 6 procent. Dat zegt ondernemersorganisatie Voka, na een peiling bij 150 Vlaamse ondernemingen die zakendoen met het VK. Volgens de peiling geven de bedrijven ook een kostenstijging aan van een kleine 5 procent.

Honderd dagen na de brexit is de impact op Vlaamse bedrijven die handel voeren met het Verenigd Koninkrijk al voelbaar. Uit een peiling van Voka blijkt dat die impact tot nu toe hoofdzakelijk negatief is. Bedrijven geven een gemiddelde kostenstijging aan van 4,8 procent. Daarom wil een op de tien

Hans Maertens, voka Foto: BELGA

bedrijven de activiteiten in het VK zelfs terugschroeven. Zo’n 19 procent van de bedrijven zal niet verder uitbreiden om dezelfde reden.

Volgens Voka liggen douaneformaliteiten, bijkomende regelgevende verplichtingen en invoerheffingen aan de basis van de stijging van de kosten voor Vlaamse bedrijven. “De voorspelde negatieve impact van de Brexit is na 100 dagen dus al duidelijk voelbaar en dit is nog maar het begin,” waarschuwt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Green Lane

Als oplossing pleit Voka voor het oprichten van een Vlaams-Britse Green Lane. “Dat is een fysieke én digitale douanevoorpost waar de douaneformaliteiten kunnen worden afgehandeld. Het zal zakendoen met het Verenigd Koninkrijk vergemakkelijken. Dat is nodig want de eerste fase van de Brexit zadelt onze bedrijven nu al op met extra kosten en dalende omzet”, aldus Maertens. Meer dan de helft van de bedrijven uit de peiling is voorstander van de invoering van de Green Lane. Voka roept de Vlaamse en Federale regeringen op om er werk van te maken.

