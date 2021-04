Real Sociedad van Januzaj slikt doelpunt én scoort zelf in laatste minuten tegen Bilbao

Real Sociedad heeft woensdag op de 29e speeldag van de Spaanse La Liga 1-1 gelijkgespeeld tegen Athletic Bilbao. Rode Duivel Adnan Januzaj viel in middenin de tweede helft.

De wedstrijd leek lang op een brilscore af te stevenen, tot Asier Villalibre (85.) Bilbao in het slot op voorsprong bracht. Roberto Lopez (89.) maakte net voor affluiten nog gelijk. Januzaj was ondertussen al even ingevallen. Hij kwam na 62 minuten voor Mikel Oyarzabal.

Sociedad staat vijfde, de top zes heeft recht op Europees voetbal. Bilbao is negende.