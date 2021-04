Frank Vandenbroucke kritisch voor EMA: “We hebben meer informatie nodig over leeftijdsgroepen”

Ons land pauzeert de vaccinaties met AstraZeneca voor mensen jonger dan 56. “Omdat het kan”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdagochtend bij Radio 1. Hij benadrukt wel dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) meer onderzoek moet doen. “We hopen meer duidelijkheid, dat heb ik toch gevraagd.”

Volgens het EMA is er geen reden tot ongerustheid rond het AstraZeneca-vaccin en kan iedereen hiermee ingeënt worden. Niet vaccineren is schadelijker dan de mogelijke nevenwerkingen, klinkt het.

Ons land besliste woensdag nochtans anders. “Als je enkel het AstraZeneca vaccin hebt, dan moet je daar volop van gebruikmaken. Maar als je wel keuze hebt tussen verschillende vaccins en je wil mogelijke bijwerkingen beperken, dan kan je per persoon het juiste vaccin kiezen”, legt Vandenbroucke de keuze uit. De minister was dan ook niet echt gelukkig met de communicatie van het EMA. “Ik - en ook andere Europese landen - hebben aan het EMA meer duidelijkheid gevraagd. Het EMA zegt: er zijn bijwerkingen, maar als je de keuze hebt tussen vaccineren of niet, vaccineer dan. Maar als je de keuze hebt tussen verschillende vaccins en leeftijdsgroepen, wat doe je dan? Daar mag EMA nog meer uitgebreid onderzoek naar doen. Wij hadden verwacht dat ze zouden kijken naar welk vaccin het beste was voor welke leeftijdsgroep. We verwachten dan ook dat ze dan nu gaan doen.”

Vandenbroucke baseert de beslissing dus vooral op de eigen Hoge Gezondheidsraad. “En die zeggen duidelijk: als er niet verandert aan het huidige vaccinatietempo, dan kunnen we op zeker spelen. In deze fase vaccineren we alleen maar ouderen, daar is geen enkele discussie over”, gaat Vandenbroucke verder. “Daarna komen mensen met onderliggende aandoeningen, maar dat zijn vooral ook ouderen.”

6.000 nieuwe afspraken

Minister van Welzijn, Wouter Beke verzekerde dat er aan het vaccinatietempo momenteel niets verandert. “Zo’n 6.000 mensen moeten een nieuwe afspraak krijgen voor hun vaccin. Het gaat veelal om jonge mensen, stagiaires die een vaccin nodig hebben voor ze aan de slag kunnen. Zij hadden normaal in de komende weken AstraZeneca toegediend gekregen. Voor hen zoeken we een alternatief. Verder loopt de campagne geen vertraging op.”

Over vier weken volgt dan een nieuwe evaluatie, in een volgende fase van de vaccinatiecampagne, waarbij ook jongere mensen zullen worden ingeënt, en zorgpersoneel een tweede prik met AstraZeneca moet krijgen. “Dit is helemaal geen definitieve beslissing over AstraZeneca. Ik ga ervan uit dat we over vier weken meer zullen weten over de tweede prik, én we hopen dat EMA wat meer duidelijkheid geeft over de leeftijdsgroepen, dat hebben we toch gevraagd. Dus binnen vier weken herbekijken we”, zegt Vandenbroucke.

Op 25 miljoen mensen zijn er 18 die aan de zeldzame trombose of bloedklonter zijn overleden. “Dat is dus een zeer beperkt risico. Langs de andere kant gaat het om zo’n vervelende en onverwachte aandoening, dat we er geen medisch remedie tegen hebben. Dat maakt het zo moeilijk.”

