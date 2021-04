Franse pers geniet van ijskoud PSG, Duitsers hard voor Neuer en co na spektakelmatch in Champions League

Euforie in de Franse pers donderdag na de 2-3-zege van PSG in de Champions League op het veld van titelverdediger Bayern München. In de Duitse pers overheerste uiteraard de ontgoocheling en ligt de toekomst van Bayern-trainer Flick opnieuw op tafel.

“A Déguster Glacé”, zo kopt een euforisch L’Equipe. Om ijskoud van te genieten. “In een polair klimaat won PSG bij de kampioen van Europa, die al twee jaar onklopbaar is in de Champions League. Een exploot dat mogelijk werd gemaakt door twee treffers van Kylian Mbappé. De Franse spits wordt samen met Neymar geroemd als “de sterren van de sneeuw”, de 2-3-overwinning wordt nu al omschreven als “het mirakel van München”. Mbappé kreeg van de Franse sportkrant een negen op tien, een uitzonderlijk hoog cijfer voor het immer strenge L’Equipe. “Twee kansen, twee doelpunten. En dit keer stond Neuer aan de overkant. Zijn krachtige schot in de derde minuut toonde aan dat hij lessen had geleerd van de finale van augustus. Zijn tweede doelpunt was bijzonder en kwam er na een prachtige versnelling.”

Ook doelman Keylor Navas werd getrakteerd met een negen op tien. “Enorm, nogmaals enorm. Hij kon niet veel doen op de twee tegendoelpunten, werd een keer geholpen door zijn lat (2e) en miste één keer een hoge bal, maar wat een wedstrijd op zijn lijn! De Costa Ricaan pakte in de eerste helft uit met meerdere reddingen, waarna de Beierse aanvalslinie afgeschrikt werd door zijn présence. De manier waarop hij snel naar de grond ging op een rebound van Pavard was indrukwekkend.”

Ook Le Parisien zag dat het goed was. “Parijs zorgt voor mirakels”, kopte de krant. “We vragen ons af of Keylor Navas op dit moment niet de beste keeper ter wereld is. Of Neymar met zijn betrokkenheid en efficiëntie ooit al meer zijn stempel heeft gedrukt in Parijs en of Mbappé niet na elke match in de Champions League 20 miljoen meer waard is. Of PSG eindelijk een grote ploeg is geworden, wie er ook op het veld staat. Maar we moeten rustig blijven. Want er is nog een terugmatch en dat is vaak het probleem. Dan kunnen die vragen als een boomerang terug in ons gezicht slaan.”

Langs Duitse zijde waren sommige kranten hard voor Bayern. Bild vraagt zich al af hoe het nu verder moet met coach Hansi Flick. De Duitse sensatiekrant stelt vast dat alle vragen over de toekomst van Flick al weken onbeantwoord blijven door het Beierse bestuur. Ze menen te weten dat de Bayern-trainer de droomkandidaat is voor de Duitse voetbalbond om na het EK de Mannschaft te gaan leiden.

Bild deelde héél wat slechte spelersbeoordelingen uit. Doelman Neuer, Süle, Alaba en Coman kregen allemaal de laagste score. “Neuer was in de finale van 2020 met een mega-parade nog de grote held, maar nu zag hij er slecht uit bij de 0-1. Bij het tweede tegendoelpunt was het machteloos.” Ook verdediger Niklas Süle had de boter gegeten. “Zwak! Bij de 0-1 liep hij zonder oriëntatie tussen Neymar en Mbappé. Bij de 0-2 stapte hij te langzaam in en hief hij het buitenspel op.” Kingsley Coman was dan weer “zeer bleek” en David Alaba “leek al met zijn gedachten in Madrid te zitten”. Volgens Bild waren Thomas Müller en Eric Maxim Choupo-Moting de Duitse lichtpuntjes.

Bayern-icoon Stefan Effenberg vond de uitslag van de wedstrijd niet juist. “Gezien het feit dat Bayern het grootste deel van de match domineerde en een ongelofelijk aantal kansen creëerde. Ik heb genoten van de reactie van de spelers van Hansi Flick, die terugkwamen van 0-2 naar 2-2. Maar de Parijzenaars waren enorm sterk op het vlak van realisme en efficiëntie. Hun counters waren magnifiek. Ze slaagden er ook in om op sleutelmomenten in de wedstrijd te scoren. Bayern liet veel te veel kansen liggen en dat is nogal ongebruikelijk voor deze club. Daar heeft de afwezigheid van Lewandowski veel mee te maken. Een aanvaller die zo vaak scoort is onvervangbaar. In de eerste helft deed Eric Maxim Choupo-Moting het nog goed, en niet alleen omdat hij scoorde maar ook omdat intelligent tussen de lijnen bewoog en ruimtes creëerde voor zijn ploegmakkers. Maar na de rust kende hij een grote terugslag.” Toch wordt de terugmatch geen eitje voor PSG volgens Effenberg. “Ik verwacht opnieuw een spectaculaire wedstrijd met veel doelpunten. Maar als de defensie van Bayern even kwetsbaar is als in de heenmatch, dan worden de Duitsers uitgeschakeld.”

Kicker ziet dat “Bayern met de rug tegen de muur staat”. “En dat terwijl Bayern ontzettend veel overmacht en doelkansen had tegen PSG. Bayern domineerde, PSG was brutaal efficiënt.” Het Duitse voetbalblad laat Thomas Müller zijn frustratie verwoorden. “We moeten gewoon meer goals maken. Als het 5-3 of 6-3 had geweest, had niemand iets kunnen zeggen. Als we meer killerinstinct aan de dag leggen, spreken we over een andere match.” Müller verweet zijn defensie weinig. “Ook al deden we het soms niet zo goed achterin, de aanval van PSG kan je nooit helemaal neutraliseren.”

