Zelfs voorzitster ziet het niet meer zitten: in Brussel kan je tot 2030 wachten voor je zaak in beroep wordt behandeld

Brussel -

“Men hoort mij niet, men gelooft mij niet, dus is een externe audit de enige overgebleven optie.” Laurence Massart, voorzitster van het Brusselse hof van beroep, luidt ten einde raad de alarmbel over de 15.000 dossiers die wachten op behandeling. Sommige beklaagden komen pas in 2030 aan de beurt. Justitieminister Van Quickenborne (Open VLD) steekt niet weg dat de toestand in onze hoofdstad problematisch is en gaat extra investeren.