Slecht nieuws voor Faris Haroun, die tegen Anderlecht uitviel met last aan de kuit. Uit de scan bleek woensdag dat het om een spierscheur gaat en dat de aanvoerder van Antwerp toch zeker enkele weken aan de kant zal staan.

Hij mist dus de laatste twee competitiewedstrijden, in Moeskroen en tegen Genk. Sowieso is voorzichtigheid geboden, want hij sukkelde eerder dit jaar al wekenlang met de kuit. De play-offs gaan van start in het weekend van 1 mei.