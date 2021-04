Ons land besliste gisteren om de vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca tijdelijk stop te zetten voor mensen jonger dan 56 jaar. Ben jij bezorgd over de vaccinatiecampagne of heb je nog een vraag over het vaccin? Stel ze ons.

Heb je al een prik gehad met AstraZeneca en maak je je zorgen? Of heb je een vraag over het verdere verloop van de campagne? Stuur je vraag in en wij leggen ze voor aan professor Pierre van Damme.