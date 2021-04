Copernicus: “Europese temperaturen in maart lagen dicht bij het gemiddelde”

Wereldwijd lag de temperatuur in maart 0,2 ºC hoger dan het gemiddelde van 1991-2020. De temperaturen in Europa over de hele maand lagen tegen het gemiddelde. Dat blijkt donderdag uit gegevens van de Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S).

Zeven keer eerder was de maand maart warmer dan in 2021, steeds in de periode 2010-2020. De temperaturen lagen het meest onder het gemiddelde boven Noord-Siberië en West-Antarctica, en ver boven het gemiddelde boven verschillende regio’s, waaronder een band die zich in noordoostelijke richting over Azië uitstrekt vanaf het Arabische schiereiland tot de Stille Oceaan.

C3S is in opdracht van de Europese Unie opgezet door het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn en publiceert maandelijkse klimaatbulletins. Deze bulletins rapporteren over de waargenomen veranderingen in de oppervlaktetemperatuur wereldwijd, de oppervlakte van zee-ijs en hydrologische variabelen.