Onwaarschijnlijke doodschop in CONCACAF Champions League, maar ref trekt slechts geel

Ook in de CONCACAF (Noord-Amerika, de Caraïben en Centraal-Amerika) is de Champions League voetbal volop aan de gang. Woensdag won Philadelphia Union met 0-1 bij het Costa Ricaanse Saprissa, maar werd de match in de slotfase ontsierd door een schandalige tackle van thuisspeler Ricardo Blanco Mora.

Blanco Mora pakte diep in de blessuretijd uit met een doodschop op Kai Wagner. Die werd tot verbijstering van de bezoekers slechts bestraft met een gele kaart. Allicht dacht de scheidsrechter dat de thuisspeler de intentie om de bal te spelen… Blanco Mora is er in de terugwedstrijd over een week dus gewoon opnieuw bij. Philadelphia Union doet best stevige scheenbeschermers aan.