“Aantal coronabesmettingen zou beter stijgen”: biostatisticus Geert Molenberghs over dalende trend

Het aantal besmettingen met het coronavirus daalt, zo blijkt donderdag uit de nieuwste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Maar tegelijk blijven de ziekenhuisopnames en de overlijdens wel stijgen en hebben we bijna de kritische grens van patiënten op de intensieve zorg bereikt. Verloopt dit volgens de verwachtingen of hadden de cijfers toch al meer moeten afvlakken? Biostatisticus Geert Molenberghs legt uit.

In de periode van 29 maart tot 4 april werden dagelijks gemiddeld 4.244 nieuwe besmettingen vastgesteld, dat is een daling met 12 procent in vergelijking met de week voordien. “Natuurlijk is het positief ...