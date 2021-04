Trump wil Coca-Cola boycotten, maar drinkt het stiekem zelf

Coca-cola heeft zich de woede van Donald Trump en de Republikeinse partij op de hals gehaald. Dat bleek begin deze week toen de voormalige president opriep om alle producten van Coca-Cola te boycotten. Maar volgens enkele aandachtige twitteraars houdt Trump zich helemaal niet aan die boycot.

Het is op een foto gepost door Trump-adviseur Stephen Miller dat er mogelijk een colaflesje te zien is. Het flesje werd vakkundig achter een telefoontoestel verstopt. Maar enkele aandachtige twitteraars spotten alsnog de rode kleur van het wereldbekende etiket. Trump – die geen alcohol drinkt – staat er overigens om bekend fan te zijn van Diet Coke, hij zou er dagelijks maar liefst 12 drinken.

(Lees verder onder de foto.)

Just had a terrific meeting with President Trump! pic.twitter.com/jGyAnURAky — Stephen Miller (@StephenM) April 5, 2021

Het verstopte flesje Coca-Cola. Foto: Twitter

Nochtans had Trump zaterdag opgeroepen om alle producten van de multinational te bannen. Coca-Cola CEO James Quincey had zich namelijk openlijk uitgesproken tegen de nieuwe kieswet in de staat Georgia. De kieswet werd ontworpen door de Republikeinen: de registratie zou complexer worden, het vervroegd stemmen zou moeilijker gaan en het aantal kiesbureaus zou fel beperkt worden. Heel veel van die aanpassingen komen er op punten die Trump tevergeefs had aangevallen in zijn bombardement aan rechtszaken over “massale verkiezingsfraude” om de uitslag nog om te keren. Nadat Coca-Cola zich had uitgesproken tegen de nieuwe wet, volgden een hele resem aan andere multinationals zoals Apple en Home Depot, die dezelfde mening waren toegedaan.

De foto waarvan sprake werd genomen in Trumps nieuw kantoor in Mar-a-Lago, Florida. Naast het colaflesje zijn er nog een aantal andere opvallende details op te merken. Zo ligt er een leesbril op het bureau. Trump wordt zelden met een bril gezien, hij haat het om een bril te dragen. Trump lijkt ook een standbeeldje van zichzelf te hebben staan. Er staat ook een stukje van de muur die hij liet bouwen tussen Mexico en de Verenigde Staten. Het stuk steen werd omgevormd tot een memento voor de president en prijkt nu op zijn bureau.

LEES OOK. Trump en de Republikeinen hebben een nieuwe vijand: Coca-Cola (+)