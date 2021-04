De Grote Versnelling moet functioneel fietsgebruik vergroten

Ten laatste tegen 2025 moet het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen stijgen naar 20 procent. Nu is dat nog zo’n 16 procent. Dat is een van de doelstellingen van De Grote Versnelling. Fietsdeals moeten het fietsgebruik helpen stimuleren. Het gaat om overeenkomsten tussen overheden, bedrijven, verenigingen, scholen.

Door de coronacrisis ging de Vlaming niet alleen meer wandelen, hij sprong ook vaker op de fiets. Dit jaar komt het WK Wielrennen ook naar Vlaanderen. En de Vlaamse regering investeert fors in de fiets, vooral in betere fietspaden en fietssnelwegen. Dit jaar maakt de Vlaamse regering bijvoorbeeld 355 miljoen euro vrij.

De Grote Versnelling, een samenwerking tussen de verschillende Vlaamse overheidsniveaus, wil daarom het ijzer smeden wanneer het heet is en “een schaalsprong” maken. Bedoeling is om de krachten te bundelen en zogenaamde “fietsdeals” te maken. Dat zijn concrete samenwerkingsprojecten om het fietsgebruik te stimuleren.

“Dat kan gaan om infrastructuur. Denk aan een nieuwe fietssnelweg langs een bedrijventerrein waarbij we dan de bedrijven ook sensibiliseren om gebruik te maken van die fietssnelweg”, legt Patrick D’Haese, programmamanager van De Grote Versnelling, uit. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om het realiseren van veilige oversteekplaatsen voor fietsers of het beter gebruik van allerlei fietsdata.

De Grote Versnelling start vandaag/donderdag 8 april met een intentieverklaring met daarin drie grote doelstellingen. Zo is het de ambitie om het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen tegen 2025 te doen stijgen naar 20 procent. “Nu is dat nog 16 procent en zitten we op het niveau van Denemarken. Bedoeling is om tegen 2025 naar 20 procent te gaan en om op langere termijn ook Nederland, waar ze aan 23-24 procent zitten, bij te benen”, aldus D’Haese.

De andere twee doelstellingen zijn het aantal verkeersslachtoffers sterk doen dalen zodat er tegen 2040 geen dodelijke fietsslachtoffers meer vallen en “het functioneel fietsgebruik en het sportief/recreatief fietsgebruik nauwer met elkaar aansluiting laten vinden zodat ze elkaar wederzijds kunnen versterken”.

Meer informatie is terug te vinden op www.degroteversnelling.be