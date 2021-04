Joseph Akpala vindt onderdak in Roemenië

Bijna een jaar nadat hij KV Oostende had verlaten, heeft Joseph Akpala een nieuwe club gevonden. De voormalige goalgetter van Club Brugge tekende een contract bij Dinamo Boekarest.

Dinamo Boekarest is na het roemrijke Steaua de succesvolste club van het land, maar wacht sinds 2007 op een nieuwe titel. Momenteel staat het pas veertiende in de Roemeense competitie.

Akpala maakte destijds furore in ons land bij Charleroi en Club Brugge, waarna hij in augustus 2012 een transfer naar Werder Bremen afdwong. Maar daar brak de Nigeriaanse aanvaller nooit door en in de zomer van 2015 keerde hij terug naar België. Bij Oostende liep het aanvankelijk opnieuw vlot, vorig seizoen kwam hij - mede door blessures - nog amper aan de bak en werd zijn contract niet verlengd. In Roemenië hoopt de 34-jarige spits zich nog één keer te herlanceren.