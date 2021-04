Medisch platform ‘My health viewer’ ligt plat, maar er is een alternatief

Het platform Myhealthviewer is donderdagvoormiddag bezweken onder de massale aanvragen van mensen die willen weten of ze op de lijst van risicopatiënten voor vervroegde vaccinatie staan. Er is een alternatief, zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid: de info staat ook op mijngezondheid.belgie.be.

Sinds donderdagochtend kunnen mensen nagaan of ze op de lijst met risicopatiënten staan die vervroegd gevaccineerd kunnen worden, wellicht vanaf eind april. Het gaat over mensen onder 64 jaar met bepaalde onderliggende aandoeningen.

De huisartsen moeten de gegevens van die patiënten doorgeven. Ze zijn daar nog volop mee bezig. Volgens Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica zijn al meer dan 500.000 dossiers doorgestuurd en loopt alles zeer vlot. Maar hij wijst erop dat nog niet alle huisartsen alle gegevens hebben doorgestuurd. Wie nog niet op de lijst staat en denkt wel voorrang te moeten krijgen, kijkt dus best volgende week nog eens. En ook daarna kunnen huisartsen desnoods nog eenvoudig patiënten individueel toevoegen, zegt Van Giel.

Het platform van de ziekenfondsen, Myhealthviewer, kreeg enorm veel aanvragen te verwerken en bezweek onder de druk. “We hadden rekening gehouden met een toename en daar maatregelen voor genomen, maar de toename was wel erg hoog”, zegt Remi De brandt van het Nationaal Intermutualistisch College. “Normaal zitten we met 20 à 50 simultane gebruikers. We hadden nu op een duizendtal gerekend, maar het waren er meer dan 2.500.”

De Brandt roept daarom mensen op om niet meteen te gaan kijken op de applicatie. “Nu worden de 65-plussers nog uitgenodigd. De risicogroepen volgen later. Ik begrijp dat mensen nieuwsgierig zijn, maar het is niet dringend.”

Volgens De Brandt veroorzaakt de overbelasting op Myhealthviewer geen problemen in vaccinatiecentra of elders in de zorg. “Maar men heeft wel gezien dat men aan de limieten zat. Men heeft de capaciteit op het usermanagement (het beveiligde loginsysteem voor zorgtoepassingen, red.) verdubbeld.”