Jupiler steunt Rode Duivels op EK met... rood bier

Een rode Jupiler drinken, vanaf 17 mei is dat mogelijk. Na de campagnes in 2014,2016 en 2018, komt Jupiler weer met een steunactie voor de Rode Duivels. Het hele land zal rood kleuren tijdens het EK en het bier van Jupiler ook. Een rode Jupiler met dezelfde smaak als de gewone, het kan. Het bier zal verkrijgbaar zijn in winkels en horeca, als die tegen dan open zijn.

Het is misschien wel de laatste kans voor onze gouden generatie om een prijs te pakken. Na pijnlijke uitschakelingen in 2014,2016 en 2018 is het nu of nooit voor de Rode Duivels. Het hele land zal de Belgen weer aanmoedigen. Het is al het vierde grote toernooi op rij dat Jupiler met een steunactie komt en dit jaar van een nog hoger niveau. Amaury Hayois, marketing manager bij Jupiler. “Deze keer gooien we het bier zelf in de strijd. Wie dacht in 2018, na de naamsverandering naar Belgium, alles gezien te hebben, heeft het mis.”

Het bier zal dezelfde smaak hebben, alleen de kleur zal veranderen, maar hoe is dat mogelijk? “We werken met een gezuiverd extract van zwarte wortel, een volledig natuurlijke kleurstof, Vivid Red. Deze natuurlijke kleurstof is volledig smaakloos en verandert dus enkel iets voor het oog.” Je kan dus blijven genieten van de smaak van Jupiler, ondanks dat de kleur anders zal zijn. Op 11 juni begint het EK. De Belgen spelen een dag later hun openingswedstrijd tegen Rusland. Daarna volgt de wedstrijd tegen Denemarken. De derde en laatste match in de groep is tegen Finland. De eerste en de laatste match worden in Sint-Petersburg gespeeld, de tweede match gaat door in Kopenhagen.