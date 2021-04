Al 55 agenten gewond na rellen in Noord-Ierland, politici “zeer bezorgd”

Na een zesde nacht van geweld in Noord-Ierland zijn zeven politieagenten gewond geraakt. Het geweld tussen Ierse republikeinen en de pro-Britse unionisten heeft onder meer te maken met spanningen rond de handel in het post-brexittijdperk. De Noord-Ierse regering is donderdag in spoedberaad bijeengekomen, en heeft het geweld veroordeeld als “compleet onaanvaardbaar en niet te rechtvaardigen”. Ook het parlement komt samen.

De voorbije zes nachten met onlusten raakten al 55 agenten gewond. Bij het geweld van woensdag in Belfast raakte ook een fotojournalist gewond en werd een bus in brand gestoken. Republikeinen en unionisten bestookten elkaar en de politie onder meer met molotovcocktails.

Wat overblijft van een uitgebrande bus. Foto: AP

De Noord-Ierse regering, waarin zowel unionisten als Republikeinen zetelen, publiceerde na afloop van een spoedzitting een gezamenlijke mededeling waarin ze het geweld veroordelen. “We zijn zeer bezorgd over de gebeurtenissen die we de voorbije week op onze straten gezien hebben”, schrijven de ministers. “Aanvallen op politieagenten, openbare diensten en gemeenschappen zijn te betreuren en moeten stoppen.”

Niet alleen vanuit Belfast, maar ook uit Dublin en Londen kwamen bezorgde reacties over de hernieuwde spanningen tussen de pro-Britse gemeenschap en Ierse republikeinen. En ook in andere regio’s, zoals Derry, Newtownabbey, Carrickfergus en Ballymena, kwam het de afgelopen dagen tot geweld.

Grenscontrole

De spanningen in Noord-Ierland lopen al geruime tijd op, omdat het land worstelt met de grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, die er gekomen zijn na de brexit. Om te voorkomen dat er een EU-buitengrens met grensposten en controles ontstaat tussen de republiek Ierland en het Britse noorden, heeft dat voorlopig een speciale status gekregen. Daarvoor zijn wel controles nodig op het handelsverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland. De unionisten voelen zich hierdoor verraden.

Het potje kookte verder over toen bekend raakte dat leden van Sinn Fein geen gevolgen zullen dragen voor het bijwonen van de begrafenis van een voormalig IRA-lid in juni. Die begrafenis, die bijgewoond werd door 2.000 mensen, verliep niet volgens de coronaregels. Onder de aanwezigen was ook vicepremier Michelle O’Neill. Zij verontschuldigde zich vorige week voor haar aanwezigheid.