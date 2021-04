Mondmasker niet meer verplicht op Spaanse stranden

Geen risico’s meer op gebruinde vlekken op je gezicht veroorzaakt door je mondmasker in Spanje. De overheid verplicht het dragen van een mondmasker niet meer op het strand als de anderhalve meter afstand kan gerespecteerd worden.

Een wet die vorige week van kracht ging, verplichtte namelijk het permanent dragen van een mondmasker, zelfs als je op je handdoek op het strand zat.

Een beslissing die veel ergernis veroorzaakte, in het bijzonder in de kustregio’s, terwijl het land, dat heel afhankelijk is van het toerisme, het zomerseizoen voorbereidde en actief pleit voor het invoeren van een vaccinatiepaspoort.

De overheid is nu dus op haar stappen teruggekeerd. Het masker moet wel gedragen worden bij het wandelen op het strand.

Sinds mei 2020 is het dragen van een masker op straat verplicht in Spanje, op straffe van boete.