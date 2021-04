Man steekt jongen (12) neer op springkasteel tijdens verjaardagsfeest van zusje (8)

Een 12-jarige jongen in de Britse plaats Bootle is woensdagmiddag neergestoken op een springkasteel tijdens het verjaardagsfeestje van zijn achtjarige zusje. Voor de ogen van een groep doodsbange kinderen werd het jochie achterna gezeten op het springkussen door een man die op hem insloeg en hem uiteindelijk drie keer in zijn been stak.

De schokkende aanval vond plaats in het Britse Bootle, Merseyside, een plaats in de buurt van Liverpool. Dat meldt Daily Mail.

Veel bloed

Twee mannen, vermoedelijk tussen de 18 en 21 jaar oud, zouden via een pad vanuit de voortuin de achtertuin zijn binnengestormd. Volgens getuigen liepen de twee verdachten na de steekpartij kalmpjes weg. De jongen werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en moet, volgens een familielid, geopereerd worden.

“Het was verschrikkelijk. Ze kwamen regelrecht de achtertuin in en gingen op hem af, sloegen en schopten hem en staken hem toen drie keer”, vertelt de oma van de jongen aan de Britse krant Echo. “Er was veel bloed, dus we probeerden de wond dicht te drukken tot de ambulance kwam. Er waren ongeveer veertien kinderen op het verjaardagspartijtje. We hebben ze zo snel mogelijk naar binnen gehaald”, aldus de grootmoeder van het slachtoffer.

Zo wit als een laken

Volgens de familie was het slachtoffer, voorafgaand aan het drama, met een vriendje naar een winkel op de hoek gegaan. Op de terugweg zou er ruzie zijn ontstaan met de verdachten.

Even later kwamen de twee mannen, tussen de 18 en 21, naar het feestje in de achtertuin waar het geweld losbrak. Het vriendje van het slachtoffer die mee was naar de winkel was in shock. “Hij was zo wit als een laken toen de politie met hem sprak, en hij kon nauwelijks praten”, vertelt een familielid. Het drama gebeurde voor de ogen van de moeder van de jongen. “We kunnen niet geloven dat dit is gebeurd op een verjaardagsfeestje van een achtjarig meisje.”

De toestand van de jongen is, volgens de politie, niet levensbedreigend. De politie is nog op zoek naar de daders.