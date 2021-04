Financiële waakhond waarschuwt voor fraudeurs die zich voordoen als bekende banken

De financiële regulator FSMA heeft de voorbije weken veel meldingen gekregen van mensen die zijn benaderd door fraudeurs die zich voordoen als gekende banken en die spaarformules met een uitzonderlijk hoog rendement voorstellen. “Achter de aantrekkelijke aanbiedingen gaan oplichters schuil die er alleen op uit zijn u uw spaargeld afhandig te maken”, waarschuwt de waakhond.

De oplichters contacteren hun slachtoffers telefonisch of via e-mail. Dat gebeurt soms zonder dat ze daarom hebben gevraagd, maar ook soms nadat slachtoffers hun contactgegevens via een onlineformulier hebben doorgegeven. “Deze contactformulieren zijn vaak te vinden op websites waar consumenten worden gevraagd ‘na te gaan of ze in aanmerking komen’ voor een erg winstgevende beleggingsmogelijkheid. Deze sites doen zich voor als informatiesites zoals ‘La Revue Economique’ of ‘Le Guide Financier’“, zegt de FSMA.

Tijdens de gesprekken stellen de fraudeurs spaarformules voor met hogere interesten dan op de markt en beloven ze meestal een kapitaalwaarborg. “Maar het eindresultaat is altijd hetzelfde: de gedupeerden zien hun geld nooit terug”, waarschuwt de FSMA. De waakhond ontving met name klachten over oplichters die zich voorstelden als werknemers van Royal Bank of Scotland, Banco Santander Totta, Neo26, First-Direct/HSBC en BPI-Portugal.

De regulator raadt consumenten aan om bij twijfel de contactgegevens van de onderneming goed te bestuderen - vaak kunnen de valse e-mailadressen weggeven dat het om fraudeurs gaat - en contact op te nemen met de FSMA.

