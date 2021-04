Lionel Messi zal zaterdag in Clasico het record van Sergio Ramos evenaren

Lionel Messi gaat zaterdag in de Spaanse hoofdstad met FC Barcelona de 45e Clasico uit zijn loopbaan afwerken tegen Real Madrid. De 33-jarige Argentijn komt zo op gelijke hoogte met recordhouder en Real-verdediger Sergio Ramos, die met een kuitblessure aan de kant staat en dus niet in actie komt.

Messi won de Clasico tot dusver negentien keer. Veertien keer moest hij het onderspit delven en elfmaal eindigde de tweestrijd zonder winnaar. De Argentijn heeft wel reeds het record van meeste doelpunten in de kraker tussen Barça en Real op zak: hij vond al 26 keer de weg naar doel. Tijdens de zes laatste Clasico’s zweeg zijn kanon evenwel.

De titelstrijd in Spanje is razendspannend. Atlético Madrid voert de stand aan met 66 punten, maar Yannick Carrasco en co voelen de hete adem van Barcelona (65 ptn). Het Real van Thibaut Courtois en Eden Hazard volgt als derde met 63 punten.

