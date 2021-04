“Stoelen geplaatst zoals gevraagd”: Turkije verdedigt stoelincident met Von der Leyen

Dinsdag was er geen stoel voor Von der Leyen in Ankara Video: Reuters

Er wordt te veel belang gehecht aan het ‘stoelincident’ waarvan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdag in Ankara het slachtoffer werd. Dat zei de woordvoerder van Von der Leyen donderdag, nadat ook haar voorganger Jean-Claude Juncker zijn licht op de zaak heeft laten schijnen. De Turkse autoriteiten zeggen intussen dat de Europese protocollaire diensten instemden met de opstelling van de stoelen.

Tijdens een bezoek aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan moest Von der Leyen dinsdag plaatsnemen in een sofa, en niet zoals Europese Raadsvoorzitter Charles Michel op een stoel naast Erdogan. Nadat beelden van een duidelijk verbaasde Von der Leyen waren gaan circuleren op sociale media, was #sofagate geboren.

LEES OOK. Ophef na vernedering Von der Leyen bij Erdogan: “Charles Michel heeft kans gemist” (+)

“Je mag niet overdrijven met het belang dat wij zelf aan dit voorval zouden hechten”, zei Commissiewoordvoerder Eric Mamer donderdag, terwijl hij voor de tweede opeenvolgende dag bedolven werd onder vragen over wat hijzelf een incident noemt. “Voorzitter Von der Leyen heeft er voor gekozen de vergadering te laten doorgaan en de Europese boodschap over te brengen. Daar zou de focus op moeten liggen: op de Europese relaties met Turkije.” Mamer herhaalde dat Von der Leyen en Michel tijdens het gesprek met Erdogan onder meer het respect voor de mensenrechten in Turkije en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen ter sprake brachten.

Op gelijke hoogte

Desondanks heeft Von der Leyen haar diensten gevraagd om de nodige stappen te ondernemen zodat dergelijk incident zich niet kan herhalen. “Tijdens zo’n gesprek met een leider van een niet-EU-land moet de voorzitter van de Commissie gelijk behandeld worden met de voorzitter van de Europese Raad. Ze horen naast elkaar te zitten”, zei Mamer. Nochtans verklaarde Von der Leyens voorganger als Commissievoorzitter, Jean-Claude Juncker, aan Politico dat het hem ook wel eens overkomen is dat hij tijdens internationale ontmoetingen in een sofa moest plaatsnemen, in plaats van op een stoel naast de toenmalige Raadsvoorzitters Herman Van Rompuy of Donald Tusk. “Ik respecteerde altijd de protocollaire rangorde.”

LEES OOK. Van de bijtende hond tot het vlaggetje: Erdogan niet de eerste die zijn bezoek te kijken zet met slinkse truc (+)

De huidige Commissie blijft erbij dat haar voorzitter protocollair op dezelfde hoogte staat als de voorzitter van de Europese Raad. “Akkoord, er is een rangorde als het gaat over wie mag voorgaan en als eerste mag gaan zitten, maar dat zijn details. Dit betekent niet dat de voorzitter van de Commissie deel uitmaakt van de delegatie van de Raadsvoorzitter.”

Onterechte beschuldigen

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu ontkent intussen dat Erdogan zijn gesprekspartners tegen elkaar uit wilde spelen en Von der Leyen doelbewust in de sofa plaatste. “De stoelen werden geplaatst zoals de EU dat had gevraagd. Onze protocoldiensten hebben elkaar voor de vergadering ontmoet en hun vragen (die van de EU, red.) werden gerespecteerd”, zei hij. “De beschuldigingen aan het adres van Turkije zijn onterecht.” Volgens de Commissie was haar eigen protocoldienst niet betrokken bij de voorbereiding, omdat ze wegens de geldende coronamaatregelen geen deel kon uitmaken van de delegatie die naar Ankara reisde.

Blijft nog de vraag of Charles Michel onbeschoft was door zomaar plaats te nemen op zijn stoel naast Erdogan. “Daar heeft de voorzitter zich op geen enkel moment over uitgelaten. Ze wil enkel dat de protocollaire regels gevolgd worden”, aldus nog de woordvoerder van Von der Leyen.