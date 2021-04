Gaetan (25) betaalt 3.000 euro aan wie zijn kat terugbrengt: “Denk dat ze gestolen is”

Foto: IF

Gent - De Bengaalse kat van Gentenaar Gaetan Jansseune is sinds vorige week vermist. Voor wie haar terug kan brengen, belooft Gaetan een beloning van drieduizend euro.

Katje Cleo is een Bengaalse kat, een raskat dus, die er een beetje uitziet zoals een klein luipaard. Voor zo’n beestje tel je al snel meer dan duizend euro neer. “Ik kreeg Cleo anderhalf jaar geleden, van een gezin dat haar niet meer kon houden”, zegt Gaetan Jansseune (25).

“Ik heb lang gesukkeld met mijn gezondheid, en sinds het begin van corona waren we eigenlijk altijd samen. Ze is voor mij persoonlijk heel belangrijk, dus ik hoop haar vooral terug te krijgen. Ik ben wel een kattenmens, en ze heeft veel emotionele waarde.”

“Raskatten mogen vaak niet buiten, maar ik liet haar overdag wel in de tuin”, zegt Jansseune. “Stel je voor dat je als mens ook de hele tijd binnen moet blijven. ’s Nachts hield ik haar binnen, maar vorige week woensdag is ze ’s avonds laat niet meer teruggekomen.” (lees verder onder foto)

Foto: IF

Ondertussen hing Jansseune al flyers op en stak er in brievenbussen in de buurt van de Citadellaan, waar hij woont. “Ik kijk vooral uit van de Stropkaai tot het Citadelpark, maar heb ook al berichten gepost in groepen van Gent en omgeving. Cleo heeft een bandje en een chip, waaraan je haar kunt herkennen.”

Met een beloning van drieduizend euro hoopt hij nu dat zo veel mogelijk mensen mee uitkijken naar Cleo. “We denken dat iemand haar misschien gestolen heeft. Een Bengaal kost meestal rond de 1.500 euro, maar ik wil daarom gerust het dubbele geven. Misschien brengt degene die haar gestolen heeft haar zo terug, of weet iemand anders ervan die een tip kan geven. Ik zou een nieuwe kunnen kopen, maar het is persoonlijker dan dat.”