Niet vies van wat cinema: Zlatan Ibrahimovic speelt opvallend personage in nieuwe Asterix en Obelix-film

Niemand minder dan Zlatan Ibrahimovic zal een rol spelen in de volgende Asterix en Obelix-film spelen. Dat maakte de Zweedse ster donderdag zelf bekend op Instagram. Ibra zal een personage genaamd Antivirus spelen.

Antivirus is een Romeinse legioensoldaat uit kamp Babaorum die zich bezighoudt met het vangen van duiven. De release van de film, die uiteindelijk niet in China maar in de Bry-sur-Marne-studio’s zal worden opgenomen, is aangekondigd voor 2022. Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Pierre Richard en Angèle Falbala vertolken de andere rollen in de film, die The Middle Empire zal heten.

Zlatan Ibrahimovic is niet de eerste sporter die een rolletje speelt in een Asterix-film. Eerder viel ook Michael Schumacher, Zinédine Zidane, Tony Parker en Amélie Mauresmo die eer te beurt.