Nederlands schip in Noorwegen beveiligd

Het Nederlandse vrachtschip dat in de problemen was geraakt tijdens een storm voor de kust van Noorwegen, en door de bemanning verlaten was, is beveiligd. Het schip is bevestigd aan twee grote sleepboten, verklaarden lokale autoriteiten woensdagavond laat.

De Eemslift Hendrika was sinds maandag op drift. Er werd gevreesd dat het vrachtschip zou zinken of stranden, waarna mogelijk een deel van de 350 ton olie en 50 ton diesel die het aan boord had zou lekken.

De Noorse kustwacht dropte woensdagavond een team vanuit een helikopter op het schip. De Eemslift Hendrika kon met sleeplijnen bevestigd worden aan twee sleepboten. “Daarmee is het risico op aan de grond lopen afgewend.” Mocht dat niet gelukt zijn, was het schip waarschijnlijk tijdens de nacht gestrand, met een mogelijk lek tot gevolg, aldus de kustwacht. Het vrachtschip zal nu naar de haven van Alesund worden gesleept.

VIDEO. Nederlands vrachtschip in problemen bij Noorwegen

Ook een kleinere boot die door de Eemslift Hendrika werd vervoerd maar in zee terechtkwam, kon gesleept worden. Foto: AFP