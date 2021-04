Engie verkoopt elektriciteit met elk uur andere prijs

Energieleverancier Engie heeft een tariefformule voor elektriciteit gelanceerd met dagelijks nieuwe prijzen per uur. Het dynamische tarief volgt de marktprijzen. Gezinnen kunnen besparen door groot verbruik, zoals het opladen van een auto, te plannen in goedkope uren.

Het Dynamic-tariefplan is enkel beschikbaar voor klanten die al een slimme meter hebben. Het is enkel beschikbaar in Vlaanderen. Engie zegt geen commerciële marge te nemen op de marktprijzen, maar rekent wel een vast maandelijks bedrag van 9,6 euro.

Om voordeliger af te zijn dan bij de traditionele tariefformules, moet de klant groot energieverbruik kunnen plannen. Het gaat bijvoorbeeld om het opladen van een elektrische auto of een batterij in combinatie met zonnepanelen.

Wie een elektrische wagen heeft en ongeveer 7.000 kWh per jaar verbruikt, kan volgens Engie met het dynamische systeem gemiddeld tot 15 procent besparen in vergelijking met een vast contract.

Typisch zijn de uurprijzen het laagst tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends. Ook in de namiddag tussen 13 en 17 uur is elektriciteit goedkoper. Engie publiceert dagelijks om 14 uur de uurtarieven van de volgende dag op zijn website.

Negatieve prijzen

Bij overaanbod zijn de elektriciteitsprijzen op de energiemarkt negatief. Dan kunnen de klanten met een dynamisch tarief zaakjes doen, want volgens Engie-woordvoerster Nele Scheerlinck krijgen ze dan geld om te verbruiken. “Maar het is niet zo dat ze op maandbasis negatieve facturen gaan krijgen, want negatieve prijzen zijn echt wel uitzonderlijk en het duurt maar enkele uren.”

De Vlaamse regulator VREG heeft het nieuwe tariefplan opgenomen in zijn V-Test, waarmee consumenten het voor hen beste tarief kunnen opzoeken. De dynamische contracten zijn wel ondergebracht in een aparte rubriek, waardoor vergelijken met klassieke contracten moeilijk is.

De VREG zegt volgend jaar een gebruiksvriendelijkere nieuwe V-Test te zullen lanceren. De regulator verwacht dat nog meer leveranciers dynamische contracten zullen lanceren nu in steeds meer huizen slimme meters zijn geïnstalleerd.