Ruzie in schoonheidswedstrijd Sri Lanka escaleert: Mrs. World beschuldigd van toebrengen van verwondingen

Een incident bij de verkiezing van Mrs Sri Lanka heeft nu ook een juridisch staartje gekregen. De vorige winnares, Caroline Jurie, had bij de huldiging gezegd dat haar opvolgster Pushpika de Silva niet in aanmerking kwam voor de kroon omdat ze gescheiden is. Op een video is te zien hoe de ex-winnares de kroon van het hoofd van De Silva trok en op het hoofd van de nummer twee zette. Die brak daarop in tranen uit. De onttroonde Mrs droop af, met verwondingen aan het hoofd, zei ze achteraf.

Bij de verkiezing van Mrs Sri Lanka en ook bij de verkiezing van Mrs World moeten de deelneemsters gehuwd zijn. Jurie is momenteel Mrs World. De onttroonde De Silva zegt nu dat ze in aanmerking kwam voor de verkiezing omdat ze weliswaar gescheiden van haar man leeft, maar nog altijd met hem getrouwd is. Ze deed haar beklag bij de politie, zei een politiewoordvoerder.

Donderdag werd de Mrs World opgepakt en even vastgehouden. Later deze maand moet ze voor een rechtbank verschijnen. Ze wordt beschuldigd van intimidatie en van het toebrengen van verwondingen.

De Silva kreeg haar kroon inmiddels terug. De organisatie van de wedstrijd zei dat ze Jurie had aangeraden zich te verontschuldigen bij De Silva. De organisatoren van Mrs World deelden mee dat ze het gedrag van Jurie betreurden. De verkiezing van Mrs World vindt dit jaar op Sri Lanka plaats.