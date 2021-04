Sihame El Kaouakibi stapt zelf uit Open VLD, zal als onafhankelijke zetelen

“Sihame El Kaouakibi heeft na rijp beraad besloten om zelf uit de Open VLD te stappen”. Dat hebben haar advocaten donderdagmiddag laten weten aan de statutaire commissie van de partij. El Kaouakibi zal verder zetelen als onafhankelijk parlementslid.

In de brief die vanmiddag bezorgd werd bij de Open VLD, en die de redactie van Het Nieuwsblad kon inkijken, maakt El Kaouakibi nochtans enkele harde kanttekeningen bij de beslissing van partijvoorzitter Egbert Lachaert.

Eerder was El Kaouakibi door Open VLD al op non-actief gezet. Maar na een vernietigend rapport van de voorlopig bewindvoerster van de vzw Let’s Go Urban, zette Lachaert vorige week de procedure in gang om haar buiten de partij te zetten. “Door de aantijgingen niet te weerleggen laat Sihame ons geen keuze”, aldus Lachaert.

El Kaouakibi houdt nu de eer aan zichzelf, maar niet zonder na te trappen naar de partij.

Onafhankelijk parlementslid

El Kaouakibi geeft haar zetel in het Vlaams Parlement niet terug aan de partij. Ze wil als onafhankelijke zetelen. “Er is geen enkele reden om haar zetel af te staan”, zegt haar advocaat Mounir Souidi. “Ze zal haar werk als parlementslid verder zetten”. De afgelopen maanden bleef El Kaouakibi weg van vergaderingen in het halfrond. “Maar ze heeft daarvoor een ziektebriefje ingediend. Als dit achter de rug is, zal ze haar functie als parlementslid opnieuw opnemen.” Daarmee behoudt ze ook haar loon van 6.000 euro per maand.