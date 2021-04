Scoren naast het veld gaat net iets vlotter dan op het veld voor Antoine Griezmann: ook derde kind is op 8 april jarig

Antoine Griezmann, aanvaller van Barcelona, heeft een perfecte hattrick naast het veld gescoord. De Fransman is voor de derde keer vader geworden. Opvallend is dat al zijn drie kinderen op dezelfde dag zijn geboren, namelijk 8 april. In 2016 mocht de familie Griezmann Mia verwelkomen, in 2019 Amaro en nu ook Alba Griezmann. Misschien wel een verwijzing naar zijn ploeggenoot Jordi Alba.

Het gebeurt niet vaak dat twee van je kinderen op dezelfde dag jarig zijn, laat staan drie. Met het derde kindje dat op 8 april is geboren heeft Griezmann een perfecte hattrick gescoord. Griezmann heeft al een dochter en een zoon en zij krijgen er nu een broertje bij. In 2019 maakte Griezmann de overstap van Atletico Madrid naar Barcelona voor 120 miljoen euro. In de eerste twee seizoenen bij Barcelona kon de wereldkampioen nog niet echt overtuigen. Vorig seizoen maakte hij 9 doelpunten in La Liga, dit seizoen zit hij aan 8 doelpunten. Er wordt meer verwacht van een speler die voor 120 miljoen euro overkwam.

Dit weekend wordt in Spanje de Clasico gespeeld. Barcelona gaat op bezoek bij Real Madrid. De Catalanen kunnen op de eerste plaats komen te staan. Atletico moet punten laten liggen in Betis en Barcelona moet de drie punten mee naar huis nemen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

https://www.instagram.com/p/CNZ2LQGgVYT/