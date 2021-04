Nu al 132 doden bij gevechten in West-Darfoer

Bij de stammengevechten in de Soedanese regio West-Darfoer, zaterdag, zijn zeker 132 doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van de regio, Mohamed Abdalla Douma. In de provincie is intussen de noodtoestand afgekondigd.

De situatie is nu “relatief stabiel”, zei Douma donderdag tijdens een persconferentie in hoofdstad Khartoem. “Er zijn geen gevechten meer, maar er wordt wel nog altijd geplunderd.”

Het geweld brak zaterdag uit in El-Geneina, hoofdstad van West-Darfoer. In januari kwam het daar ook al tot schermutselingen toen een lid van de bevolkingsgroep Massalit een lid van een Arabische stam had gedood. Toen vielen er 200 dodelijke slachtoffers.

In 2003 brak in Darfoer een conflict uit tussen groepen van het regime van de voormalige president Omar al-Bashir en leden van etnische minderheden. De autoriteiten riepen daarop de hulp in van de zogenaamde Janjaweed, gewapende milities die voornamelijk bestonden uit Arabische nomaden. De Janjaweed gingen over tot een systematische etnische zuivering, waarbij niet-Arabische dorpen werden platgebrand en de inwoners vermoord of verjaagd. Volgens de VN kostte dat geweld al aan meer dan 300.000 mensen het leven en sloegen meer dan 2,5 miljoen mensen op de vlucht, vooral zwarte Afrikaanse burgers.