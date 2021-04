Marc Brys op zijn hoede om play-off 2-ticket nog weg te geven: “We moeten zes op zes pakken”

Niet zo lang geleden werd OHL nog als een outsider voor Play-off 1 gezien, maar uiteindelijk moet het heel erg opletten dat het niet nog uit Play-off 2 dondert. Na een twee op negen zijn de Leuvenaars op plaats acht aanbeland, Standard en Genk hijgen in de nek. Tegen staartploegen Cercle Brugge zaterdag en Waasland-Beveren acht dagen later, staat er druk op de ketel. “We moeten zes op zes pakken”, denkt Marc Brys.

Er zijn nog veel scenario‘s denkbaar voor de laatste twee speeldagen, maar Marc Brys heeft geen zin in een rondje rekenen. “Ik streef altijd naar duidelijkheid en heb dan ook tegen mijn groep gezegd dat we naar zes op zes moeten streven”, aldus Brys. ”Anders zullen we er waarschijnlijk naast grijpen. We verdienen het om die play-offs te spelen, dus moeten we ook vol voor die zes punten gaan. Het heeft geen zin om te rekenen en te denken als ploeg X dat doet, dan zijn dat de gevolgen. Nee, gewoon alle focus op die zes op zes.”

OHL treft met Cercle en Waasland-Beveren nog twee staartploegen, maar een eenvoudig klusje wordt het niet. Dat beseft Brys maar al te goed. “Ik heb al veel gelezen dat wij een makkelijk programma hebben, maar dat is niet zo”, aldus de OHL-coach. ”Voor ploegen die op de drempel van degradatie staan, zijn de consequenties gigantisch. Dat geeft een extra dimensie. Dat is vorige speeldag al gebleken en het zal alleen maar accuter worden. Nee, het wordt niet makkelijk.”

Kwaliteitsinjectie

Tegen Cercle Brugge heeft OHL het dit seizoen nog niet onder de markt gehad. In december boekten de Leuvenaars thuis een zuinige 2-1 overwinning, in februari was de Vereniging met 2-3 te sterk in de beker. En nadien zijn de Bruggelingen alleen maar gevaarlijker geworden. “Ze hebben in de winter een kwaliteitsinjectie gekregen en er is met Yves Vanderhaeghe een coach gekomen die het klappen van de zweep kent”, meent Brys. ”Hij heeft heel veel nuchterheid en zakelijkheid in de ploeg gepompt. Cercle is een ploeg die nooit zo diep zou mogen staan als ze nu staan.”

Eppiah is van zijn rugproblemen verlost en is zaterdag inzetbaar in Brugge. Maertens en King, die met een verdikking op het scheenbeen kampt, zijn er niet bij. Samy Kehli, die op de rand van een terugkeer stond, heeft een terugval meegemaakt en zit opnieuw met stralingspijn vanuit de rug naar de bil. Hij staat nog een poos extra aan de kant.