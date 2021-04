Jupiler lanceert rood bier voor EK voetbal, wij begonnen al vroeg te drinken: “Dit is een mindfuck”

AB InBev lanceert een opvallend nieuw bier in aanloop naar het EK voetbal deze zomer: Jupiler Red. Hoewel, “nieuw”? Volgens de biergigant smaakt het pintje exact hetzelfde. Dus gingen wij al vroeg op de dag op café. “Ik had niet verwacht dat het rood zou zijn”, zegt de bierkenner die we blind lieten proeven.