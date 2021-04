24 apen ontsnapt uit zoo in Duitsland

In Duitsland zijn 24 apen ontsnapt uit een zoo in de deelstaat Baden-Württemberg Foto: Shutterstock

In Duitsland zijn 24 apen ontsnapt uit een zoo in de deelstaat Baden-Württemberg, zo heeft de politie donderdag meegedeeld. Volgens de mededeling zijn bouwwerken in de zoo er mogelijk de oorzaak van dat de makaken konden ontkomen.

Eerst werden ze in groep gezien in een wijk van de gemeente Löffingen. Werknemers van de zoo probeerden de berberapen te vangen, maar in de namiddag waren de dieren nog steeds op de loop, zei een politiewoordvoerder.

Berberapen zijn niet gevaarlijk en eerder schuw, maar de politie waarschuwde de mensen toch de dieren geen eten te geven of niet te proberen hen te vangen.