Yves Vanderhaeghe weet wat hem te doen staat met Cercle Brugge: “We hebben ons lot in eigen handen”

Na de zege van vorig weekend tegen Beerschot staat Cercle Brugge op een veilige plaats en dat willen ze graag zo houden. “We hebben het in eigen handen”, beseft Yves Vanderhaeghe.

Cercle Brugge panikeerde vorige zondag niet na de zege van Waasland-Beveren op Oostende en deed zelf wat het moest doen door met tien man te winnen van Beerschot. Dat later op de avond ook Moeskroen slechts gelijk speelde tegen Charleroi, gaf Cercle nog meer uitzicht op het rechtstreeks behoud. Meer zelfs, als de andere resultaten wat meevallen voor Cercle en er kan zaterdagmiddag zelf gewonnen worden van OHL, kan men dit weekend al zeker zijn van een verlengd verblijf in 1A.

“Dat zou voor grote opluchting zorgen en ons meteen in staat stellen om vroeger en beter de toekomst voor te bereiden”, aldus Yves Vanderhaeghe. “We hebben het nu zelf weer in eigen handen en zijn niet afhankelijk van de rest.”

Vanderhaeghe moet wel sleutelen aan zijn ploeg. Giulian Biancone, die Cercle zondag op voorsprong bracht, kreeg zijn vijfde gele kaart en is geschorst. Marcelin is nog niet fit zodat men op zoek moet naar een extra centrale verdediger. De ervaren Jérémy Taravel is een mogelijkheid om naast Bates en Pavlovic post te vatten. Zeker als Vanderhaeghe trouw blijft aan het systeem met vijf verdedigers. Dimitar Velkovski kreeg rood tegen Beerschot maar Cercle ging in beroep tegen het schorsingsvoorstel. Vrijdagmiddag wordt de zaak in beroep behandeld maar de kans dat de Bulgaar wordt vrij gesproken na zijn wilde tackle op kniehoogte is uiterst klein. De goed ingevallen Alexander Corryn lijkt de aangwezen vervanger. Cercle traint vrijdagmiddag nog en trekt nadien naar wekelijkse gewoonte op afzondering naar Oostkamp.