Proces Berlusconi week uitgesteld om gezondheidsredenen

Een proces tegen de Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi is donderdag opnieuw uitgesteld, zo heeft het persbureau ANSA gemeld, dat een rechtbank in Siena aanhaalt. De leider van de partij Forza Italia wordt beschuldigd van omkoping van getuigen bij een eerder proces over zijn zogeheten bungabungafeesten met jonge vrouwen.

Volgens ANSA stelde de rechtbank het proces tot 15 april uit. Mogelijk wordt dan een vonnis geveld.

De reden van het uitstel is dat de 84-jarige politicus dinsdag voor onderzoek in een ziekenhuis in Milaan opgenomen werd. Een woordvoerder van Forza Italia bevestigde het verblijf in het ziekenhuis.

Volgens ANSA zeiden de advocaten van Berlusconi donderdag dat de partijleider een verklaring wil afleggen voor de rechtbank. Het proces tegen Berlusconi in Siena werd eerder al om gezondheidsredenen uitgesteld.

De openbare aanklager vordert een gevangenisstraf van vier jaar en twee maanden tegen Berlusconi.

De conservatieve partij van Berlusconi maakt sinds half februari deel uit van de coalitie van premier Mario Draghi.