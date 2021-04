Advocaten Sihame El Kaouakibi trappen na in ontslagbrief: “Volksstammen in Nieuw-Guinea zijn democratischer dan Open VLD”

Hoewel ze zelf besliste om uit de Open VLD te stappen, vindt Sihame El Kaouakibi hoegenaamd niet dat haar verwijdering uit de partij terecht is. Integendeel: in de ontslagbrief aan de partij halen haar advocaten hard uit naar Open VLD en naar voorzitter Egbert Lachaert. “De liberale principes zijn binnen uw partij blijkbaar slechts een marginaal fenomeen meer.” Opvallend: in een boodschap aan haar fans is het Vlaams parlementslid dan weer heel wat milder voor haar ex-voorzitter.