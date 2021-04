Zes personen onwel in Antwerpse haven: brandweer voert metingen uit voor giftige stoffen

Antwerpen - In de Antwerpse haven zijn donderdagmiddag zes personen onwel geworden in de omgeving van de Muisbroeklaan. Mogelijk is er sprake van giftige stoffen, maar dat is nog onduidelijk. Brandweer Zone Antwerpen is ter plaatse om metingen uit te voeren, er zijn nog geen verhoogde waarden gemeten.

“Onze ploegen zijn rond 17.30 uur uitgerukt naar de omgeving van de Muisbroeklaan. Zes personen meldden zich onafhankelijk van elkaar omdat ze onwel geworden waren”, zegt Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. “Ze klaagden onder meer van hoofdpijn. We zijn metingen aan het uitvoeren, maar voorlopig werden er nog geen verhoogde waarden gemeten.”

Er kwam een ziekenwagen en MUG ter plaatse voor medische zorgen. “Er is ook een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) aanwezig om de metingen van de brandweer te coördineren”, aldus O. In de omgeving werden ook meerdere dode duiven gevonden. Het is nog niet duidelijk of die vondst verband houdt met het incident.