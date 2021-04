Van zwart beest tot paars-witte prooi: zet Club Brugge goede reeks tegen Anderlecht verder?

Vijftien jaar en 24 wedstrijden lang kon Club Brugge niet winnen op het veld van Anderlecht – tussen december 2004 en april 2019 om precies te zijn. Intussen heeft blauw-zwart de rollen omgedraaid en is het zelf een reeks aan het neerzetten. Het won al drie wedstrijden op een rij in het Lotto Park en is al acht achtereenvolgende duels ongeslagen tegen de paars-witte aartsvijand.

Jarenlang zocht onze voetbalredactie vruchteloos naar originele invalshoeken rond de slechte reeks van Club Brugge op het veld van Anderlecht. Vijftien jaar en 24 wedstrijden lang kon Club immers niet winnen op het veld van Anderlecht. De reeks begon na de finale van de Supercup in december 2004. Blauw-zwart won toen nog met 0-2, maar daarna startte de lijdensweg. Pas op 4 april 2019 werd Club Brugge – en onze voetbalredactie – uit haar lijden verlost. In de play-offs van dat seizoen ging blauw-zwart met 2-3 winnen in Brussel en maakte het een einde aan de vijftien jaar durende reeks.

Sindsdien is er echter stilaan sprake van een nieuwe reeks. Hoewel Club er na die bewuste vierde april in 2019 nog maar twee keer terugkeerde, won het wel al die wedstrijden in het Lotto Park. Goed voor drie op een rij dus. Bovendien is Club al acht wedstrijden op een rij ongeslagen tegen de Brusselse aartsrivaal. Zeven van die acht duels eindigden zelfs in het voordeel van blauw-zwart en slechts eenmaal kon RSCA Club punten afsnoepen door gelijk te spelen. De laatste nederlaag van Club dateert al van 6 mei 2018, toen Anderlecht met 1-2 kwam winnen op Jan Breydel.

Foto: BELGAIMAGE

21 punten verschil

Vraag is wel of Club komende zondag bij machte zal zijn om de reeks verder te zetten. Er staat voor de regerende landskampioen, die nog steeds onbedreigd aan de kop van de competitie staat, weinig tot niets op het spel – behalve dan het huidige reeksje verderzetten en ons zo binnenkort dwingen om opnieuw met de handen in het haar naar nieuwe invalshoeken te zoeken. Anderlecht daarentegen moet nog vol aan de bak om dat ticket voor Play-off 1 veilig te stellen.

21 punten en drie plaatsen in het klassement bedraagt het verschil tussen beide ploegen. Terwijl Club Brugge van zijn pluimen laat, slechts moeizaam kon winnen op KV Kortrijk en hoopt op een fitte Noa Lang, lijkt Anderlecht na de knappe winst op Antwerp stilaan op toerental te komen.