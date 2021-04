Ajax-fans mogen bekerfinale dan toch niet vanuit eigen stadion volgen, titelwedstrijd mogelijk wel

Ajax laat volgende week zondag (18 april) geen 5.000 supporters in de Johan Cruijff ArenA naar de bekerfinale tegen Vitesse in De Kuip kijken. “Het was te complex en te kort dag om dat nu nog te organiseren”, meldt een woordvoerder van de club uit Amsterdam.

De Nederlandse overheid maakte dinsdag bekend dat er deze maand weer voorzichtig publiek naar duels in het betaalde voetbal mogen, in het kader van een grootschalige pilot om met gebruik van toegangstesten de samenleving weer te openen. Bij de bekerfinale in De Kuip, het stadion van Feyenoord in Rotterdam, zijn nog geen fans welkom.

Ajax en Vitesse mogen hun eigen stadions wel openstellen om daar supporters op grote schermen naar de finale te laten kijken. In Arnhem zijn 3.000 fans welkom, in Amsterdam 5.000 maar Ajax ziet daar dus vanaf.

Ajax wil op 25 april wel 7.500 seizoenkaarthouders toelaten voor het thuisduel met AZ. Dat is mogelijk de kampioenswedstrijd van de club uit Amsterdam. Ajax wil de seizoenkaarthouders zo snel mogelijk informeren als het exact weet aan welke voorwaarden het moet voldoen.