Thorsten Theys, de onorthodoxe financieel directeur, steelt de show in sappige docu over KV Oostende: “W’en ze bie under lepels”

Vanavond start ‘Kustboys’, een zesdelige docu over KV Oostende. De reeks – zo rauw als vis uit de Noordzee – toont het leven achter de schermen bij KVO: vorig jaar bijna bankroet, nu dé seizoensrevelatie. De ster van de show is financieel directeur Thorsten Theys (41), boekhouder op een motor. Theys ging ooit failliet als restauranthouder, maar runt nu mee de club in sappig Oostends dialect. “W’en ze bie under lepels.”*